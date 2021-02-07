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Lider Develi Belediyespor, evinde rahat kazandı

Türkiye Erkekler İkinci Voleybol Ligi 3.

Grup'ta lider durumda bulunan Develi Belediyespor, ligin 14. haftasında kendi evinde konuk ettiği Kılıç Silifke İdman Yurdu takımını 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.


Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibi önünde baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Develi Belediyespor, 94 dakika süren mücadelede rakibi önünde setlerde 29-27, 25-15, 26-25'lik üstünlük sağladı. Bu galibiyet ile ligde liderlik koltuğunu sağlama alan Develi Belediyespor, ligin 15. Haftasını BAY geçecek. Kılıç Silifke İdman Yurdu maçını tribünden izleyen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, maç sonunda takımın galibiyet sevincine ortak oldu.

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