İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lider Develi Belediyespor haftayı BAY geçecek

Türkiye İkinci Erkekler Voleybol Ligi 3.

Grup'ta lider durum bulunan Develi Belediyespor, ligin 15. haftasını maç yapmadan geçecek. Develi ekibi, lige vereceği bu arada eksiklerini gidermeyi amaçlıyor.


Son olarak kendi sahasında oynadığı maçta Kılıç Silifke İdman Yurdu'nu 3-0 yenerek liderliğini sürdüren Develi Belediyespor, Türkiye İkinci Voleybol Ligi 3. Grup'ta 15. haftayı maç oynamadan geçecek. BAY geçecek olan Develi ekibi, bu arada son haftalara girilen ligde şampiyonluk yolunda eksiklerini gidermeyi amaçlıyor. Develi Belediyespor, vereceği aranın ardından ise 21 Şubat Pazar günü Konya deplasmanında Gezlevispor ile mücadele edecek. Develi Belediyespor'un 33 puan ile lider olduğu grupta, 31 puanı bulunan Ürgüpspor ikinci, 27 puana sahip Korkuteli Belediyespor ise 3. Sırada yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.