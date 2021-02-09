Lider Develi Belediyespor haftayı BAY geçecek

Grup'ta lider durum bulunan Develi Belediyespor, ligin 15. haftasını maç yapmadan geçecek. Develi ekibi, lige vereceği bu arada eksiklerini gidermeyi amaçlıyor.

Son olarak kendi sahasında oynadığı maçta Kılıç Silifke İdman Yurdu'nu 3-0 yenerek liderliğini sürdüren Develi Belediyespor, Türkiye İkinci Voleybol Ligi 3. Grup'ta 15. haftayı maç oynamadan geçecek. BAY geçecek olan Develi ekibi, bu arada son haftalara girilen ligde şampiyonluk yolunda eksiklerini gidermeyi amaçlıyor. Develi Belediyespor, vereceği aranın ardından ise 21 Şubat Pazar günü Konya deplasmanında Gezlevispor ile mücadele edecek. Develi Belediyespor'un 33 puan ile lider olduğu grupta, 31 puanı bulunan Ürgüpspor ikinci, 27 puana sahip Korkuteli Belediyespor ise 3. Sırada yer alıyor.