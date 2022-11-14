İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Lider Kayserigücü'nden Gençler'e 6 gollü tarife

Süper Amatör Küme 9.

hafta karşılaşmasında Ejder İş Makineleri Kayserigücü, maçın ikinci yarısına çıkmayan Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etti.


Süper Amatör Küme'de 9. hafta geride kaldı. 9. hafta karşılaşmasında Ejder İş Makineleri Kayserigücü, Gençlerbirliği ile karşılaştı. Erkilet Stadı 1 Nolu Saha'da oynanan karşılaşmaya Kayserigücü, Batuhan, Serkan, Ali, Said, Dursun, Ozan, Hasan, Hüseyin, Cüneyt ve Eren ilk on biri ile başladı. Sarı-siyahlı ekip, karşılaşmanın ikinci yarısına çıkmayan rakibini ilk yarıda attığı 6 golle mağlup etti. Ejder İş Makineleri Kayserigücü'ne galibiyet getiren golleri, 10 ve 30.dakikada Dursun, 15. dakikada Ali, 32. dakikada Ozan, 35. dakikada Cüneyt ve 39. dakikada Ali attı.


Sarı-siyahlı ekip, bu galibiyetle puanını 22'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Ejder İş Makineleri Kayserigücü, ligin 10. hafta karşılaşmasında Yahyalıspor ile karşılaşacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.