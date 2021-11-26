Lider Talasgücü galibiyet hesabında

Bölge 3. Grup lideri Talasgücü Belediyespor liderliğini sürdürmek hesabında.

Bölge 3. Grup lideri Talasgücü Belediyespor, bu hafta sahasında Sivas temsilcisi Cumhuriyet Üniversitesi'ni konuk edecek. Pazar günü Kadir Has Yan sahada oynanacak maç için hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertli ekip 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Haftanın programı

Türkiye Bölge 3.Grupta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, Kayseri Emar Grup FK, Yahyalıspor ve Develispor maçlarını 28 Kasım Pazar günü oynayacak. Yahyalıspor ile Kayseri EMAR deplasmanda, Develispor ile Talasgücü ise sahasında 3 puan mücadelesi verecek. Yahyalıspor deplasmanda Abdulvahabigazi ile, Kayseri Emar Grup FK'da Suvermez Kapadokyaspor ile karşılaşacak. Develispor sahasında Ürgüpspor ile Talasgücü Belediyespor da sahasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile karşılaşacak. Müsabakaların başlama saati 14.00 olarak açıklandı.