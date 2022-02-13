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Lider Talasgücü ilk yenilgisini aldı

Bölgesel Amatör Lig 3.

Bölge 3. Grup lideri Talasgücü Belediyespor, deplasmanda oynadığı Develispor maçını 3-1 kaybetti.


Bölge 3. Grup lideri Talasgücü Belediyespor ligdeki ilk yenilgisin aldı. Ligin ilk 10 haftasında oynadığı bütün maçları kazanan sarı lacivertliler, deplasmanda oynadığı Develispor maçını 3-1 kaybetti. Bölge 3. Grup 11. hafta maçında Develi'de oynanan maçta Bayram Ekrek (2) ve Melikşah Aslan'ın gollerine engel olamayan Talasgücü Belediyespor, Muhammed Özdemir ile gol bulmasına rağmen skoru lehine çeviremedi ve sahadan mağlup ayrıldı.

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