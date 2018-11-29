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Lider yarın Konya yolcusu

Türkiye Kadınlar 3.

Futbol Ligi 9. Grup'ta ilk iki haftayı namağlup kapatan iki takım Cumartesi günü Konya'da karşı karşıya gelecek. Grup lideri Kayseri Gençlerbirliği, bu maçın son idmanını bugün yaptıktan sonra yarın Konya'ya hareket edecek.


Ligin ilk iki haftasında oynadığı maçları farklı kazanarak rakip filelere tam 13 gol gönderen ve kalesinde gol görmeyen Kayseri Gençlerbirliği, Konya deplasmanında kendisi gibi yenilgi yüzü görmeyen Konya İdman Yurdu'nun konuğu olacak. Bu maçın hazırlıklarını sorunsuz sürdüren Krmızı-Siyahlı takım son çalışmasını bugün yapacak. Gençlerbirliği Antrenörü Enes Karakaya, lige iyi başladıklarını ifade etti. Karakaya, ''Tek hedefimiz grubu şampiyon tamamlayarak 2. Lig eleme turlarında mücadele etmek. Kadromuz yeterli. Şuanda sakat veya cezalı oyuncumuz yok. Tam kadro olarak yarın Konya'ya hareket edeceğiz'' dedi.


Ligin ilk iki haftasını 6 puan ile geçen Konya İdman Yurdu-Kayseri Gençlerbirliği maçı 1 Aralık Cumartesi günü Dumlupınar Stadı'nda saat 14.00'da başlayacak.

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