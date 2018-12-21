Lider zirve maçı için Konya yolcusu

Futbol Ligi 9. Grup'ta verilen bir haftalık aranın ardından heyecan bu hafta devam edecek. İlk yarının son haftası iki namağlup takım Kayseri Gençlerbirliği ile Pema Koleji'ni karşı karşıya getirecek.

Bir hafta ara verilen Futbol Ligi'nde ilk yarının son hafta maçları bu hafta sonu oynanacak. Üçüncü Lig 9. Grup'ta ilk yarının son haftasında iki yenilgisiz takım karşı karşıya gelecek. Grupta oynadığı 4 maçı kazanarak averajla liderlik koltuğuna oturan Kayseri Gençlerbirliği, kendisi gibi yoluna namağlup devam eden Konya temsilcisi Pema Koleji'ne konuk olacak. Yarın, Konya Dumlupınar Stadı'nda oynanacak olan bu önemli doksan dakika saat 12.00'da başlayacak. Bu maçtan galibiyet ile ayrılan taraf ligin ilk yarısını namağlup lider olarak tamamlayacak. Kayseri Gençlerbirliği Antrenörü Enes Karakaya, önemli bir maçın kendilerini beklediğini söylerken, ''İyi bir kadroya sahibiz. Hedefimiz grubu şampiyon olarak tamamlamak. Yarın Konya'da oynayacağımız Pema Koleji maçını kazanarak bu konudaki iddiamızı bir kez daha ortaya koymak istiyoruz. Günü birlik gideceğimiz Konya deplasmanı öncesinde takımda eksik oyuncu bulunmuyor'' dedi.