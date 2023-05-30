Ligin namağlup takımları Kalespor ve Yeni Esenspor

Amatör Küme'de Kalespor ve Yeni Esenspor namağlup olarak Play-Off'a çıkmayı garantiledi.

Kalespor, oynamış olduğu 6 karşılaşmanın 6'sını da kazanarak liderlik koltuğunu bırakmadı. Rakiplerine 29 gol atan Kalespor kendi kalesinde ise 8 gol gördü. Kalespor, toplamış olduğu 18 puanla play-off'u garantiledi. Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Yeni Esenspor da rakiplerine şans tanımadı. Yeni Esenspor oynadığı 6 karşılaşmada rakiplerine 28 gol atarken kendi kalesinde ise sadece 4 gol gördü.

Namağlup olan Yeni Esenspor da play-off'a çıkmayı garantiledi.