İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ligin namağlup takımları Kalespor ve Yeni Esenspor

Kayseri 2.

Amatör Küme'de Kalespor ve Yeni Esenspor namağlup olarak Play-Off'a çıkmayı garantiledi.


Kalespor, oynamış olduğu 6 karşılaşmanın 6'sını da kazanarak liderlik koltuğunu bırakmadı. Rakiplerine 29 gol atan Kalespor kendi kalesinde ise 8 gol gördü. Kalespor, toplamış olduğu 18 puanla play-off'u garantiledi. Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Yeni Esenspor da rakiplerine şans tanımadı. Yeni Esenspor oynadığı 6 karşılaşmada rakiplerine 28 gol atarken kendi kalesinde ise sadece 4 gol gördü.


Namağlup olan Yeni Esenspor da play-off'a çıkmayı garantiledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.