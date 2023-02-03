Kayserispor’un sol bek oyuncusu Lionel Carole, Başakşehir maçında sarı kart görerek Giresunspor müsabakasında cezalı duruma düştü.
Kayserispor'un sol bek oyuncusu Lionel Carole, Başakşehir maçında sarı kart görerek Giresunspor müsabakasında cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor'da, sahasında karşılaştığı ve 1-0 mağlup ettiği Başakşehir maçında sarı kart gören Lionel Carole cezalı duruma düştü. Başakşehir maçında sahaya ilk 11'de çıkan Lionel Carole, müsabakanın 45+5. dakikasında sarı kart görerek, cezalı duruma düştü.
Carole, 23. haftada 6 Şubat Pazartesi günü deplasmanda oynanacak olan Giresunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.