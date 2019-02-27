Lise öğrencilerinin projesi Tunus'ta uluslararası proje yarışmasına katılacak

Kayseri Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin 'Bacopa Monnieri L. Pennell bitkisi kullan atık suları temizle' projesi Tunus'ta 40 ülkenin ve 1200 katılımcının olacağı proje yarışmasına finalist olarak davet edildi.

Kayseri Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi Biyoloji Öğretmeni Ferit Ahmet Döner, "Okulumuzda daha önce de projeler yapmıştık bu senede TÜBİTAK projesi yaptık. Tunus'un merkezinde uluslar arası bir proje yarışmasına da başvuru yapmıştık. Bu başvuru sonucunda Tunus'tan finalist olarak bizi kabul ettiler. 40 ülkenin katılacağı 250 projenin seçileceği ve yaklaşık 1200 katılımcının olacağı proje yarışmasına bizim projemiz de finalist olarak davet edildi. 20-26 mart arasında projemizi sunacağız" dedi.

Döner, "Projemiz 'Bacopa Monnieri L. Pennell bitkisi kullan atık suları temizle' adında. Projemizin amacı ucuz ve kolay yolla bu bitkiyi çoğaltıp atık suyun içerisinde ki özellikle azot bileşiklerini ve buna bağlı olarak ağır metal yığınlarının emilmesini sağlayarak suyu temizlemektir ve biz bunu yaptığımız çalışmalar sonucunda ispatladık" ifadesinde bulundu.

Projeyi gerçekleştiren öğrencilerden Fatih Bekdok, "Bacopa sularda ki ağır metal kirliliğinin temizlenmesinde ilaç yapımında ve akvaryumlarda kullanılan önemli bir su bitkisidir. Bizim projemiz 5 ay sürdü Bacopa'nın kullanıldığı suyun temizlenmesi metal oranına göre değişiyor. Suyu % 40 oranında temizleyebiliyor. Temizlenen su temizlendikten sonra da içilemiyor" dedi.

9. sınıf öğrencisi Mahmut Yöndemli ise, "Burada ki amaç günümüz dünyasının temizlenmesidir. Kirlilik biz insanlar ve diğer canlılar için büyük tehlike oluşturmaktadır. Biz bu projeye suyu nasıl temizleyeceğimizi düşünmekle başladık. Bizde doğal bir yöntem olarak var olan bir bitki olan Bacopa'yı kullanmayı düşündük" diye konuştu.

Barış Ünal ise, "Projemizde ki amaç suların hızlı bir şekilde ve doğal bir yöntemle arıtılmasıydı. Sonucunda da Bacopa bitkisini seçtik. Bacopa atık suların temizlenmesinde ve bir çok alanda kullanılan bir bitki, bir çok ortamda bulunabiliyor. Aslında dekoratif bir süs bitkisi akvaryumlarda da kullanılıyor ve maliyet bakımından da ucuz bir bitki projemizi tamamlamamız 5 ay sürdü" ifadesinde bulundu.