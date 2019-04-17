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Lise öğrencisine Başkan'dan sürpriz telefon

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Memduh Büyükkılıç, bir mektup yazarak okuluyla ilgili taleplerde bulunan lise öğrencisi Esra Ceylan Cingöz'e telefonla bizzat geri dönüş yaptı. Başkan Büyükkılıç, Esra'yı arkadaşlarıyla birlikte Kayseri'de misafir edebileceklerini de belirtti. Büyükşehir Belediyesi'ne mektup yazarak okuluyla ilgili bazı taleplerini ileten Pazarören Anadolu Lisesi 12. Sınıf Öğrencisi Esra Ceylan Cingöz, beklemediği bir karşılık buldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyenin ek binasında yaptığı incelemeler sırasında Esra'yı telefonla aradı.


Esra'nın ilettiği talepleri dikkate alacaklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Taleplerin için ellerine sağlık. Ekiplerimiz bu taleplerle ilgilenecek ve en kısa sürede yapılacak olanları hayata geçirecek” dedi. Başkan Büyükkılıç, Esra'yı arkadaşları ile birlikte bir otobüsle Kayseri'de misafir edebileceklerini de belirtti. Lise öğrencisi Esra da Başkan Büyükkılıç'ı okullarına davet etti.

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