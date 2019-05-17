Liseli öğrencilerden ve öğretmenlerden '100. yılında 1000 adım' gençlik yürüyüşü

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla Talas Süleymanlı Mehmet Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri '100. yılında 1000 adım' gençlik yürüyüşü gerçekleştirdi.

Başakpınar Mahallesinden Zincidere İsmail Hakkı Durusu Parkına kadar yürüyen öğrenci ve öğretmenlere, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz de eşlik etti. Yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan Gürbüz, "Bundan 100 yıl önce memleketimizin muhtelif yerleri işgal altında ve milletimiz esaretin pençesindeydi. İstanbul'da vatanın kurtuluşu için çareler arayan vatanseverler de boş durmuyordu. İşgal kuvvetlerinin gemilerini seyrederken kendinden ve milletinden emin büyük bir komutan ‘Geldikleri gibi giderler' demişti. İşte, Türk'ün tarihte yazdığı büyük destanlardan biri olan Çanakkale'de parlayan bu yıldız, şimdi çok daha büyük bir görevi üstleniyordu. Görünüşte 9. Ordu Kıtaları Müfettişi olarak Anadolu'ya giden bu büyük komutan, Mustafa Kemal Paşa, İzmir'in işgalinden dört gün sonra, bir başka liman kentimize, Samsun'a ayak bastığında Türk'ün makûs talihinin değişeceğinden emindi. Türk'ün yeniden dirilişi, büyük önderin Anadolu'ya geçerek Samsun, Havza, Amasya'da hedeflerini ve ana stratejiyi ortaya koyması ve akabinde Erzurum ve Sivas kongreleri ile direniş hareketlerini kendi liderliği etrafında toplamasıyla başlayacaktır. Son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ında Misak-ı Millî'nin kabul edilmesi, Meclisin kapatılması sonrasında ise Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisinin toplanması bu sürecin kilometre taşlarıdır. Mustafa Kemal Paşa ve maiyetinin 19 Mayıs 1919'da, bundan tam 100 yıl önce Samsun'da yaktıkları İstiklal ateşi 9 Eylül'de İzmir'in işgalden kurtarılmasıyla bütün yurdu aydınlattı. Kurtuluşa giden bu süreçte Mustafa Kemal Paşa'nın yanında birçok vatansever, fedakâr insanlar vardı. Onlardan biri de şu an içinde bulunduğumuz parka ismini veren Bandırma Vapuru Kaptanı İsmail Hakkı Durusu'dur. Hemşerimiz İsmail Hakkı Durusu'yu rahmet ve minnetle anıyoruz" şeklinde konuştu.

Gürbüz, "Dünyanın, bölgemizin ve ülkemizin zorlu bir süreçten geçtiği, devletimizin beka probleminin hepimizi düşündürdüğü bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o dönemde yaptıklarını, izlediği strateji ve siyaseti iyi okumak ve anlamak zorundayız. Temel çıkış noktası, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığıdır. Dış siyasette ebedi dostluğun da ezeli düşmanlığın da olmadığını, asıl önemli olanın milli çıkarlar olduğunu çok iyi bilen Atatürk, sadece büyük bir komutan değil aynı zamanda bir diplomasi ve siyaset dehası olduğunu göstermiştir. İçeride farklı özellikleri, eğilimleri ve beklentileri olan milli kuvvetleri “ortak gaye” etrafında birleştirmiş, işgalciler arasındaki çıkar çatışmalarını, onları meşgul eden başka hususları, neyi nereye kadar yapabileceklerini hakkıyla ölçüp tartmıştır. O son derecede cesur ve kararlı ama o ölçüde de ileri görüşlü ve gerçekçidir. Bu özellikleriyle Gazi, bütün dünyaya örnek bir bağımsızlık savaşının mimarı olmuştur. Türk milleti başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere o büyük mücadelenin bütün kahramanlarına minnettardır" şeklinde konuştu.