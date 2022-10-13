Liseli öğrencilere deprem anı ve tahliye tatbikatı

Kayseri'de liseli öğrenciler 13 Ekim ‘Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü ‘çerçevesinde deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.

Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'nde 655 öğrenci ve 50 öğretmenin katıldığı tatbikat, senaryo gereği sirenin çalınması ile birlikte başladı. Öğrenciler okuldan güvenli şekilde tahliye edildi. Depremde çıkan yangından ise öğrenciler itfaiye ekipleri tarafından güvenli şekilde okul bahçesine tahliye edildi. Tatbikat sonrası öğrencilere AFAD'ın arama köpeği 'Leon' hünerlerini sergilerken, öğrenciler Leon'a yoğun ilgi gösterdi.

Ayrıca, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri, afet sonrası arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan eşyaları tanıtırken, itfaiye ekipleri de öğrencilere yangın söndürme tekniklerini gösterdi. Afetler hakkında öğrencilere açıklamalarda bulunan AFAD Müdahale Şube Müdürü Hasan Say, “Ülke olarak biliyorsunuz ki deprem ülkesiyiz. Deprem bizim gerçeğimiz. Nüfusumuzun yüzde 92'si sanayimizin de yaklaşık yüzde 94'ü deprem riski altında. Başka bu kadar güzel bir vatanımız, Türkiye'miz yok. O yüzden depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor” dedi.