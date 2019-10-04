Lityum iyon pillerinin kaşifi Faslı Bilim Adamı Rachid Yazami, ASPİLSAN'ı ziyaret etti

Lityum iyon pillerinin kaşifi Faslı Bilim Adamı Rachid Yazami, uçak ve helikopterlere akü üreten ASPİLSAN'ı ziyaret etti

Yazami, ASPİLSAN'ın Kayseri OSB'de bulunan fabrikasını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. ASPİLSAN'ın mühendisleri tarafından çalışmalar hakkında bilgilendirilen Yazami, "ASPİLSAN, diğer batarya üreten firmalar göz önünde bulundurulduğunda yaş ortalaması olarak genç ama batarya üretimi konusunda her alanda üretim yapabilecek bir alt yapıya sahip. Dünyada iyon teknolojisi gelişmektedir. ASPİLSAN'da lityum teknolojisi alanında teknolojisi alanında Türkiye'de lider konumunda bulunuyor. Türkiye içerisinde pazarda genişliyor. Türkiye'de de ASPİLSAN yaptığı çalışmalarla sadece yurtiçi değil, yurtdışında da çalışmalarını sürdürüyor. Bu ASPİLSAN'a ilk gelişim. Bu gelişimin hem lityum iyon teknolojileri anlamında ASPİLSAN ile işbirliklerinin önünü açması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. İleriki aşamalarda beraber çalışmanın iyi olacağını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.