Lokantacılar ve Pastacılar Odası'nda kongre heyecanı

Lokantacılar ve Pastacılar Odası'nın 17. Olağan Genel Kurulu başladı.

Bir düğün salonunda düzenlenen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Faaliyet raporlarının okunarak üyeler tarafından kabul edildiği kurulda bir konuşma yapan Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, “40 odamızın 28'inin genel kurulu yapıldı. 12 odamızın genel kurulu kalıyor. Bizim 23'ü merkezde 14 tane de ilçelerde odamız var. Arkadaşlarımız ayrım yapmadan hizmet etmeye çalışıyorlar. Daha önce 25 yıl esnaf odaları birlik başkanlığı yaptım. Yeni odalar kurduk ve yardımcı olduk. Çok güzel görevler yaptık. Altan beyde emeğini esirgemiyor. Bu işler veballi işler. Emek verme ve sevme işidir. Altan beyde bu işi severek yapıyor” ifadelerini kullandı.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir de, her zaman üyelerin yanlarında olduklarını, bundan sonrada yine yanlarında olmaya devam edeceklerini dile getirerek, “Acı gününüzde, mutlu gününüzde her zaman birlikte olmaya çalıştık. Salgın döneminde de hep beraber çalışmaya gayret ettik. Bundan sonra beraber çalışmaya gayret göstereceğiz. Bu süreçte yeni hizmet binamızın açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. 3 tane özel hastaneyle üyelerimiz için indirimli protokollerimizi imzaladık. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.