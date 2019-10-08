Lokantacılar ve Pastacılar Odası'nın Konut Projesine Büyük İlgi

Şti. Başkanı Faruk Çolak, "Karay Yapı İnşaat LTD. ŞTİ arasında yapılan protokol sonrasında çalışmalara başlanan konut projesinde birinci etap ön başvuruları tamamlandı.

Yapılan protokol sonrasında çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini ve projeyi yerinde incelediklerini söyleyen Lokantacılar ve Pastacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Altan Aydemir, "Şu anda yoğun bir talep var. Üyelerimiz sürekli arıyorlar. Ekonomik koşullara göre dairelerde satış olması güzel bir şey diye düşünüyorum. Bizim üyelerimiz bize güvendikleri için kayıtlarını yaptırıyor. Bizim buradaki amaç, üyelerimize ve yanlarında çalışanlara faydalı olmak. Banka kredisi yok, faiz yok, kira öder gibi ev sahibi olacaklar, peşin alacaklara yüzde 25 indirim yapıyoruz. Arsamız hazır, temel ve projeler hazır. Ben bu anlamda yüklenici firmaya hızlı bir şekilde hareket ettikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Karay Yapı İnşaat Ltd.Şti. Başkanı Faruk Çolak, ise, "Lokantacılar ve Pastacılar Odası ile birlikte hazırlamış olduğumuz projeye yoğun bir ilgi var. İki etap halinde düzenledik. Birinci etap ile ilgili olarak ön müracaatlar tamamlandı. Şimdi ikinci etap çalışmalar tamamlandı. Başkanım da inşaat sahasında çalışmaları yerinde incelemeye geldi. Arsamız hazırdı. Ruhsat çalışmaları ve projeyi de bitirdik. Bu ekonomik şartlarda yoğun talep var. Faiz olmaması, vade farkı olmaması ve düşük ödeme planı olması Lokantacılar Odası üyeleri tarafından ilgi çekti. Bu etapları daha da çoğaltacağız gibi görünüyor" dedi.