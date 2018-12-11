Lokantacılar ve Pastavılar Odası üyeleri İzmir Teknoloji Fuarında

Lokantacılar ve Pastacılar Odası üyeleri 6-8 Aralık tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilen Gıda, Pasta Makinaları, Dondurma ve Teknolojileri Fuarına katıldı.

Fuar sayesinde sektördeki yeni gelişmeleri takip etme ve makineleri yerinde inceleme fırsatı bulduklarını söyleyen Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir,

“Bu tarz makinelerin işletmelerimize kolaylık sağlayacağı düşüncesiyle birçok firmayla da görüşmelerimiz oldu. Özellikle Pastacı üyelerimizin işlerini geliştirme anlamında çok faydalı bir Fuar gezisi oldu. Bizi İzmir' de karşılayan Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanımız Sayın Aykut Yenice ile bir araya gelerek Federasyonumuzun faaliyetleri hakkında bilgi aldık. Yeme içme sektöründe kocaman bir aile olduğumuzu 81 vilayette bir evimizin, bir kapımızın olduğunu bütün üyelerimizle paylaştık. Kayseri'ye dönüşte ise Konya'ya uğrayarak Mevlana Hazretlerini ziyaret ettik. Konya ziyaretimizde Konya Lokantacılar Odası Başkanımız Ali Osman Karamercan bizleri karşıladı, üyelerimize göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası olarak üyelerimize faydalı olacak fuarlar, eğitim seminerleri ve bu tür etkinliklerimiz ilerleyen günlerde de devam edecektir” diye konuştu.