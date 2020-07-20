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Lopes gözyaşlarına hakim olamadı

Hes Kablo Kayserispor’un Portekizli futbolcusu Miguel Lopes, Medipol Başakşehir maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Hes Kablo Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Miguel Lopes, Medipol Başakşehir maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı.


Süper Ligin 33.haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olan ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Hes Kablo Kayserispor'da moraller bozuk.


33 hafta sonunda 32 puanla 17.sırada kalan Sarı kırmızılı takımda Miguel Lopes, Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybedilen maçın ardından gözyaşlarına hâkim olamadı. Saha içerisinde gözyaşlarını tutamayan Lopes uzun süre kendine gelemedi.

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