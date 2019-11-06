Lösemili çocuklara harçlıklarını bağışladılar

Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte yüzlerine maske takan minik futbolcular ‘Yaşamak o kadar güzel ki, dualarımız sizinle' yazılı pankart açarak harçlıklarını lösemi çocuklar için bağışladılar.

Yahyalı Futbol Akademisi tarafından düzenlenen etkinlikte Lösemi hastalığına dikkat çekmek isteyen minikler, hazırladıkları pankartın önünde maskelerini takarak farkındalık oluşturdu. Maskesini takarak farkındalık etkinliğine destek veren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise yaptığı açıklamada; “Yahyalı Spor Akademisi öğretmen, öğrenci ve yöneticilerimizle 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında, lösemili çocukların yanında olmak adına, böyle bir etkinliği düzenlemiş olduk. Ben bu farkındalığı yaşatan Yerköyspor Kulübü Başkanı Hacı Yusuf Bey'e, futbol akademisi yöneticimiz Muammer hocamıza, bu işin fikir babası olan Berat kardeşime ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah dünyadaki tüm lösemili çocuklara acil şifalar versin. Allah, tüm insanlığı kanser hastalığından korusun. Yahyalı'dan sesimizi tüm dünyaya duyuran minik kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yahyalı'da çok güzel işler oluyor. Futbol ile ilgili, Rafting ile ilgili çok güzel gelişmeler yaşıyoruz. Hülasa Allah'a hamd olsun ilçemizde Cenab-ı Allah'ın verdiği birçok güzellikler var. Bu güzelliklerin kadir ve kıymetini biz anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.