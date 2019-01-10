Lösemili çocuklardan gazetecilere: "İyi ki varsınız"

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazeteci büyüklerinin günlerini kutlayan LÖSEV, Lösemili Çocuklar Vakfı bünyesindeki lösemi ve onkohastası çocuklar; "Bizler maske takıyoruz ama daha çok gülmek ve daha çok gülen yüzlerimizle anılmak istiyoruz. Büyümek, sağlığımıza kavuşup tekrar koşmak, yarışmak, eğlenmek, okula parka gitmek istiyoruz. Dileklerimizi bizi düşünen milyonlarca kişiye ilettiğiniz, zor günlerimizde yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz" dedi.

Lösemili Çocuklar Vakfı, 20 yıldır lösemili çocuklara son yıllarda ise onko hastası çocuk ve yetişkinlere tedavi sürecinde ve sonrasında destek oluyor. Vakfın kamuoyunu lösemi başta olmak üzere kanser hakkında bilgilendirme çalışmalarında, lösemi ve onko hastası çocukların verdikleri zorlu mücadelenin kamuoyu tarafından bilinmesinde gazetecilerin önemli bir rolü var. Bu duruma dikkat çeken Lösemili Çocuklar Vakfı Genel Koordinatörü Hülya Ünver; “Medya mensupları olarak ne büyük bir özveriyle çalıştığınızın farkındayız. Minik kahramanlarımızın seslerinin güçlü çıkmasını, masum dileklerinin paylaşılmasını ve çocuklarımızın verdikleri savaşın kamuoyu tarafından bilinmesini sağladığınız için minnettarız. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız" dedi. Ünver; “Kanser kaderimiz olmamalıdır ve hepimiz bunun farkında olmalıyız. Desteklerinizle bireysel ve toplumsal farkındalığımız çok daha fazla artırılmalıdır” diyerek medyanın çocuklar için sağlıklı, mutlu bir gelecek yaratma hedeflerindeki rolüne bir kez daha vurgu yaptı. LÖSEV'e kayıtlı lösemili ve onko çocuklar ise gazeteci büyüklerine şu mesajları iletti;

"Haberlerde kendimizi görünce çok heyecanlanıyorum, herkesin beni sevdiğini değer verdiğini hissediyorum, sizleri çok seviyorum. Gazeteciler gününüz kutlu olsun'. 'Maske kampanyamıza destek verdiğiniz için çok mutlu olduk. Çünkü lösemi bulaşıcı bir hastalık değil. Biz maskeyi mikroplardan korunmak için takıyoruz. Bunu diğer insanlara anlatmanıza sevindim. Okuldaki arkadaşlarımın ve anne-babalarının bunu bilmesini istiyorum'. 'Lösemi iyileşebilir bir hastalık. Ben de iyileştikten sonra arkadaşlarım gibi okula gitmek, oyunlar oynamak istiyorum. Bunu haberlerde anlattığınız için sizi seviyorum.”