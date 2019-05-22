LÖSEV Vakıf Başkanı Üstün Ezer: “Çocukların maske kullanması toplumda farklı bakış açısına neden oluyor"

LÖSEV ve Kayseri Sanayi Odası iş birliği ile düzenlenen etkinlikte, vakıf üyeleri ve başkanlar bir araya geldi. Etkinliğe LÖSEV Vakıf Başkanı Üstün Ezer, Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Sarıoğulları, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Erkut Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Akarcıoğlu ve üyeler katıldı.

Kendisinin de bir Kayserili olduğunu ve burada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen LÖSEV Vakıf Başkanı Üstün Ezer, “Allah nice seneler hep birlikte, tek bir üyemiz bile eksik olmadan daha büyüyerek ailemiz, nice ramazanlar ve iftar yemekleri nasip eylesin. Burada olmaktan çok mutluyum çünkü ben de Kayseriliyim . Pek katılamadım bu sene Ankara dışında bir yere biliyorsunuz. Benim annem ve babam çok uzun yılar önce, Kayseri Erkek Lisesi'nde öğretmenlik yaptılar. Annem biyoloji, babam da İngilizce, Fransızca öğretmeni. O yıllarda çok büyük ve önemli insanlar yetiştirdiler Kayseri'de” dedi.

Açılış konuşmasında lösemiyle ilgili bazı sorunlara değinen Üstün Ezer, tedbirlerin yetirince alınmamasından kaynaklı hastalığın çok çabuk ilerlediğine değindi. LÖSEV Vakıf Başkanı Üstün Ezer, çocukların maske kullanmasının toplumda farklı bir bakış açısına neden olduğunu fakat bu çocukların hastalık bulaşmaması için maskeyi taktıklarının bilincine varılması gerektiğini söyledi. Ayrıca çocukların en iyi şekilde tedavi edilip topluma kazandırılması gerektiğini, bunun için de bağışçılık konusunda dünyanın ileri gelen ülkelerinden olmamıza rağmen daha fazla bağışçıya ihtiyacımız olduğunun da altı çizildi.