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Lung: "Forma giymeyi özledim"

Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung sakatlıktan kurtulup formasını giymek istiyor.


Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor'un Rumen file bekçisi Silviu Lung, yeniden oynayacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Ligin 8.haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray maçında sakatlanan ve o günden beri tedavi gören Silviu Lung, düz koşulara başladı.


Bacağındaki ağrıların tamamen geçmesini bekleyen Lung, "Formamı özledim. Bir an önce eski sağlığıma kavuşup maça çıkmak istiyorum. Takım arkadaşlarımın bana ihtiyacı olduğunu biliyorum. Kalbim onlarla beraber. Ama saha içerisinde bir arada olamamak üzüyor" dedi.


Lung'un birkaç hafta sonra takıma katılabileceği ve formasını giyebileceği öğrenildi.

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