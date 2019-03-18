Lung, kalesinde devleşti

İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı file bekçisi Lung, Medipol Başakşehir karşılaşmasında 5 net gol pozisyonunda rakip takım oyuncularına geçit vermedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un, Lefter Küçükandonyadis Sezonu 26. Hafta karşılaşmasında, sarı-kırmızılı takımın 29 yaşındaki file bekçisi rakip takım oyuncularına karşı adeta duvar ördü. 1.89 boyunda olan Silviu Lung, Kadir Has Stadyumunda oynanan karşılaşmanın 8. dakika, 45. dakika ve 73. dakikada Visca'ya, 35. dakikada Arda'ya ve 77. dakikada Napoleoni'ye geçit vermedi.

Tecrübeli file bekçisi 90+7. dakikada ise hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun VAR kararı ile verilen penaltı atışında Adebayor'a engel olamadı.