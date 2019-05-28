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Lung kalesinde güven verdi

İstikbal Mobilya Kayserispor’da bu sezon 4 kaleciden 2’si forma giyerken Lung, kalesinde güven verdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da bu sezon 4 kaleciden 2'si forma giyerken Lung, kalesinde güven verdi.


Rumen kaleci Silviu Lung, 34 haftada 29 lig maçında 2 de Türkiye Kupası maçında görev yaptı. Toplam 30 resmi müsabakada görev yapan Lung, ligde 39 gol, kupada ise 3 gol yedi. Rumen milli kaleci Lung, ligde 2 bin 531 dakika, kupada ise 180 dakika süre aldı.


Muammer Zülfikar Yıldırım ise 34 haftalık lig maratonunda 7 kez görev aldı. 3 kez de Türkiye kupası maçında görev yapan Muammer, ligde 7 gol yerken, kupada ise 2 gol yedi. Muammer Yıldırım, ligde 528 dakika süre alırken, kupada da 270 dakika süre aldı.


Sarı Kırmızılı takımın diğer iki kalecisi Vedat Karakuş ile Doğan Alemdar ise hiç forma giyemedi.

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