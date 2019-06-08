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Lung oturdu, Artem oynadı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un kalecisi Silviu Lung ve golcü oyuncusu Artem Kravets milli takımdaydı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un kalecisi Silviu Lung ve golcü oyuncusu Artem Kravets milli takımdaydı.


İstikbal Mobilya Kayserispor'da ligin sona ermesinden sonra bir kaç oyuncusu ülkesi milli takımda çalışmalarına devam ediyor. Romanya Milli takımda oynayan kaleci Silviu Lung 2-2 biten Romanya-Norveç maçında yedekler arkasındaydı. Ukrayna Milli takımında oynayan golcü oyuncu Artem Kravets ise Sırbistan maçında oyuna 67.dakikada dahil oldu.



Sapunaru 11'deydi


Kayserispor ile sözleşmesi biten Rumen savunma oyuncusu Cristian Sapunaru Norveç maçında 90 dakika forma giydi. Sapunaru, sergilediği futbol ile alkışlandı.

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