Lung ve Sapunaru Milli takıma davet edildi

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kaleci Silviu Lung ile Cristian Sapunaru Romanya milli takımına davet edildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un Rumen oyuncularına milli davet. İki sezondur Sarı-Kırmızılı formayı giyen kaleci Silviu Lung ile savunma oyuncusu Cristian Sapunaru Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası ülkelerine giderek milli takım kampına katılacaklardır. Romanya Milli takımının Norveç ve Malta ile oynayacağı hazırlık maçları kadrosuna davet edilen Lung ve Sapunaru büyük sevinç yaşadı.

Bu sezon ortaya koydukları başarılı performans ile milli takıma davet edilen iki oyuncu önümüzdeki sezonda İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyecekler.

Silviu Lungi bu sezon 28 maçta forma giyerken, Sapunaru ise 30 maçta forma giydi.