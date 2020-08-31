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Lung'dan 30 Ağustos paylaşımı

Hes Kablo Kayserispor kalecisi Silviu Lung, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili paylaşım yaptı.


Hes Kablo Kayserispor takımının kaptanı Silviu Lung, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Anıtkabir görselli paylaşım yaptı. Sıkı bir Atatürk hayranı olan ve sık sık Atatürk paylaşımları yapan Silviu Lung, Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili paylaşımda bulunarak Türk halkının gurur gününe ortak oldu.


Lung'un sosyal paylaşım sitesindeki bu davranışı, yine futbolseverler ve takipçileri tarafından takdirle karşılandı.

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