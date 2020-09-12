Hes Kablo Kayserispor kulübü, kaleci Lung'un sözleşmesini uzattı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda yine Hes Kablo Kayserispor kalesini koruyacak olan Rumen kaleci Silviu Lung'un sözleşmesi uzatıldı. 5 Temmuz 2017 tarihinden bu yana Hes Kablo Kayserispor forması giyen ve geride kalan sezon sonunda sözleşmesi biten, yapılan görüşmeler neticesinde opsiyonu kullanılan ve 1 yıl daha Kayserispor'da kalan Lung'un sözleşmesi yeniden uzatıldı. Hes Kablo Kayserispor kulübü, sözleşmesi 31 Mayıs 2021 tarihinde bitecek olan başarılı file bekçisinin sözleşmesini 31 Mayıs 2022'ye kadar uzattı ve bu sözleşmeyi de Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel İşler Kurulu'na gönderdi.

31 yaşındaki file bekçisi, 3 sezonda 91 maça çıktı. 8110 dakika oyun alanında kalan Silviu Lung, 9 kez sarı kart 2 kez kırmızı kart gördü.