Lütfullah Cebeci'den Başkan Cabbar'a ziyaret

Seyrani Kampüsü Paksa İslami İlimler Fakültesi'ne kurucu dekan olarak atanan tefsir profesörü Lütfullah Cebeci, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret etti.

Yeniden belediye başkan adaylığına seçilen Başkan Cabbar'ı tebrik ederek başarı dileklerinde bulunan Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, önümüzdeki eğitim-öğretim sezonunda faaliyete başlayacak olan İslami İlimler Fakültesi hakkında da istişarelerde bulundu. İslami İlimler Fakültesinin Develi'de açılmasıyla birlikte bu fakülteye Develili olan Lütfullah Cebeci'nin atanmasından dolayı daha da mutluluk duyduğunu belirten Başkan Cabbar; “Develi Belediyesi olarak Seyrani kampüsümüzdeki eğitim faaliyetlerine her tür desteği vermeye hazırız” dedi.