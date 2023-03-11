Lyndra Weaver'in çabası yetmedi

Melikgazi Kayseri Basketbolun Amerikalı oyuncusu Lyndra Shajuan Weaver'in Emlak Konut karşılaşmasında çabası galibiyet için yeterli olmadı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı. Sarı kırmızılılar ligin 21.haftasında sahasında Emlak Konut'a 71-78 mağlup oldu. Emlak Konut müsabakasında atılan 71 sayının 29'ünü Amerikalı oyuncu Lyndra Shajuan Weaver kaydetti. Takımın en skorel ismi olan başarılı oyuncu Lyndra Shajuan Weaver'in sayıları galibiyet için yetmedi. Melikgazi Kayseri Basketbolun ligde geride kalan 21. hafta sonunda 18 maçta görev alan Amerikalı oyuncu tam 392 sayı üretti.

Takımın en çok sayı üreten ismi olan Lyndra Shajuan Weaver'i 184 sayı ile Şuğranur Hatice Sönmez takip ediyor. Oynadığı 18 maçın tamamında çift haneli sayılara ulaşan Lyndra Shajuan Weaver kalan haftalarda çok iş düşecek.