İhlas Haber Ajansı

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Maç bitti, kavga başladı

Kayseri’de oynanan amatör maçın bitmesinin ardından 2 takım oyuncuları birbirlerine girdi.

Kayseri'de oynanan amatör maçın bitmesinin ardından 2 takım oyuncuları birbirlerine girdi.


Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu maçında Argıncık Esnafspor ile Sindelhöyükspor karşılaştı. 3 golün atıldığı maçta 3 puanı Argıncık Esnafspor kazandı. Hakemin maçı bitirmesiyle beraber soyunma odasına yönelen futbolcular, burada birbirlerine girdi. Polis ekipleri de kavgaya müdahale ederek, olayların büyümesini engelledi.

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