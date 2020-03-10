Maç öncesi, futbol sahasında pastalı pankartlı doğum günü kutlaması

Cihan Oğuzman ısınma hareketleri yaparken, sahaya pasta ve pankartla giren eşi Ayşegül Oğuzman, iki takım oyuncularının katılımı ile eşine unutamayacağı bir doğum günü yaşattı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan Gençlerbirliği-Talas Anayurtspor maçı öncesinde yeşil sahalarda az görülür bir olay yaşandı. Gençlerbirliği'nin tecrübeli oyuncusu Cihan Oğuzman'ın doğum günü olması nedeniyle eşi Ayşegül Oğuzman, renkli bir sürprize imza attı. Erkilet Stadı'nda oynanacak olan maç için sahada ısınan Cihan Oğuzman'nın eşi, hazırladığı pasta ve pankartı sahaya girdi. Ayşegül Oğuzman'a sürpriz doğum günü için iki takım oyuncuları yardım etti.

''İyiki Doğdun Cio'' yazan pankartı iki takım oyuncuları açarken, Ayşegül Oğuzman ise elindeki pasta ile eşinin yanına gitti. Sürpriz karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Cihan Oğuzman'ı ilk olarak eşi tebrik ederken, her iki takım oyuncuları da kutlamalara katıldı.

32. yaş gününü kutlayan Cihan Oğuzman, 2-1 tamamlanan maçta takımının galibiyet golünü penaltıdan kaydetti.