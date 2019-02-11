Macaristan Ankara Büyükelçisi Kiss'ten KTO'ya Veda Ziyareti

Macaristan Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss Türkiye'deki görevinin sona ermesi nedeniyle Türk-Macar İşadamları Derneği Başkanı ve Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz'la birlikte Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy'a veda ziyaretinde bulundu.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy Macaristan Büyükelçisinin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sayın Büyükelçimizin görevi süresince yaptıkları taktire şayandır. Ticari ilişkilerimizin iyileştirilmesinde büyük katkısı olan Büyükelçimizin tıpkı bizler bizler gibi memleket kaygısı gözeterek yaptığı işler diğer bürokratlar tarafından örnek alınmalıdır. Görevini tamamlayan büyükelçimiz aynı zamanda başarılı bir iş insanıdır. İştirak ettiği sektörlerdeki başarılarının devamını temenni ediyorum. Makamlar mevkiler geçicidir. Büyükelçimiz başarılarının yanı sıra dostluğuyla da hatırımızda kalacaktır” diye konuştu.

Macaristan Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss ise, görevi süresince Kayseri'nin özel bir yeri olduğunu ifade ederek, “Kayseri iş dünyasındaki insanların Türkiye'de önemli bir misyonu var. Ticaretiyle kök salmış bir şehir olan Kayseri ile Macaristan arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi adına çalışmalarımız oldu. Kayseri gerçekten birçok alanda değerlendirilmesi gereken önemli zenginliklere sahip. Her ne kadar görev süremi tamamlamış olsam da ilişkilerin daha da gelişmesi hususunda elimizden geleni yapmaya hazırım. Kayseri'ye yeniden geleceğimi de belirtmek isterim. KTO Yönetim Kurulu Başkanımızı ve yönetimini de gerek iş gerekse dostluğumuzun pekişmesi adına Macaristan'da ağırlamaktan mutluluk duyarız. Bu kapsam da önümüzdeki süreçte gerçekleştirmeyi planladığınız iş seyahatlerinize Macaristan'ı da özellikle eklemenizi temenni ediyorum. Göre süresince şahsıma gösterdiğiniz yakınlıktan dolayı bir kez daha teşekkür ederim” dedi.

Ziyaret sonunda günün anısında Başkan Gülsoy tarafından Büyükelçisi Kiss'e plaket taktim edildi.