Macaristan Başkonsolosundan KGC'ye veda ziyareti

Macaristan Başkonsolsu Gâbor Kiss ve Türk Macar İşadamları Derneği Başkanı ve Kayseri fahri Konsolosu Osman Şahbaz, Gazeteciler Cemiyeti'ne (KGC) yaptığı ziyarette, "Bundan sonra Kayseri'nin Macaristan'daki büyükelçisi olmak istiyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KGC Başkanı Veli Altınkaya, Macaristan ile Türkiye'nin kardeş iki ülke olduğunu ifade ederek; “Kayseri basın tarihi 109 yıllık bir maziye sahip. Kayseri'de bugün 7 televizyon, 15 günlük gazete, çevre vilayetlerin de bağlı olduğu 3 büyük haber ajansı, ve yaklaşık 10 kadar internet sitesiyle basın sektöründe 500 kişiyi istihdam ediyoruz. Macaristan'ı biz diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak kardeş ülke olarak görüyoruz. Tarihçiler Macarlar ile Türkler'in aynı kökten, aynı gelenekten geldiğini iddia ederler. Yaklaşık 150-200 yıllık da birlikteliğimiz var. bu manada eski bakanımız ve şimdi Ankara büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Özhaseki'nin belediye başkanlığı döneminde Kayseri'deki gazeteci heyeti ile kardeş Macaristan'a defalarca gittik. Budapeşte'deki Gülbaba Türbesi yine çevresindeki şehitliğimiz yine aynı şekilde tarihten kalan kale kalıntılarında hepimizden bir iz bulduk. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde de Macaristan'ın destek ve katkılarını görmekten mutluluk duyduk. Kayseri'ye defalarca geldiniz, eminim ki Kayseri unutamayacağını vilayetlerden birisi olacaktır. Macaristan-Türkiye ticari ilişkilerinde Türk-Macar İşadamları Derneği Başkanı olarak görevi yapan ve aynı zamanda ülkenizin fahri Kayseri konsolosu olan hemşehrimiz Osman Şahbaz'ın da katkılarını görmezden gelemeyiz. Yeni döneminizde başarılar diliyoruz” dedi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin artarak devam ettiğini ifade eden Başkonsolos Kiss. ise; “Kayseri insanı hem çalışkan, hem saygıdeğer, işlerini çok seviyorlar, ticareti seviyorlar. Bu süre içerisinde Macaristan devleti Kayseri'ye fahri konsolosluk açma kararı aldı. Bu bağlantılarla beraber işbirlikleri artarak devam etti. 2018 yılı içerisinde iki şehir ve iki ülke arasında bu ilişkilerin bir meyvesi olarak bir şirket Macaristan'da yatırım yaptı. 23 buçuk milyon Euro'luk bir yatırım gerçekleşti. Buy fabrikadan dolayı çok mutluyuz, çünkü Kayseri'den bir yatırımcı geldi. Fabrikanın yapımı devam ediyor. Önümüzdeki 5 ay içerisinde bu fabrika ilk deneme imalatlarına başlayacak. İnşaat malzemesi üreten bir fabrika olacak ve ürettiği ürünleri Avrupa'ya satacak. Görünüyor ki ben bu süre içerisinde tembellik yapmadım, umutsuzluğa düşmedim. Bu süreçte en önemli görevi yapan medya mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Şimdiye kadar Macaristan'ın Türkiye'de büyükelçisiydim, bundan sonra Kayseri'nin Macaristan'daki büyükelçisi olmak istiyorum”

Kayseri'de çok fazla dostu olduğunu ve bundan sonraki hayatında Kayseri'nin Macaristan'daki büyükelçisi olmak istediğini de sözlerine ekleyen Başkonsolos , “Bundan sonra Kayseri'ye b ir büyükelçi olarak gelmeyeceğim, dost olarak geleceğim. Sizden çok fazla kahve içtim40 yıldan daha fazla dostluğum var sizinle. Sizin her ilişkilerinizde destek olmak isterim ama Macaristan Gazeteciler ve Yazarlar Birliği'ne sizi davet ediyorum. Şimdiye kadar Türkiye'de Macaristan'ın büyükelçisi idim, müsaade ederseniz bundan sonra Kayseri'nin Macaristan'daki büyükelçisi olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ziyaret hediye takdimi ile sona erdi.