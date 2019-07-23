Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis Kayseri OSB'ni Ziyaret Etti

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ve beraberindeki heyet, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Kayseri'nin hızla gelişen muazzam bir sanayi ve ticaret şehri olduğunu ifade etti. Sanayi ve ticaret şehri olarak bilinen Kayseri'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu, Türkiye ile Macaristan arasındaki mevcut ticaret hacminin 3 milyar dolar civarında olduğunu, ekonomik ve ticari alanlarda çok büyük potansiyele sahip olan iki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesinin çok yerinde olacağını, eğitim, turizm, otomotiv ve kültürel alanlara da ağırlık verilmesinin faydalı olacağını belirtti.

Başkan Nursaçan, heyeti ilimizde görmekten memnuniyet duyduklarını, Macaristan'la geçmişe dayanan güçlü tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğunu, dost ve kardeş her iki ülke arasında devam edegelen sınai, ticari, sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetleri konusunda ikili işbirliklerinin gün geçtikçe artmakta olduğunu, yatırım ve ticari ilişkilerin henüz beklenen düzeyde olmadığını, ancak bu konuda ileride gelişmelerin yaşanabileceğini belirtti. Heyete Kayseri OSB'nin hizmetlerini tanıtıcı sunum yapıldı.