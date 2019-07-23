Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi, ERÜ Rektörünü Ziyaret Etti

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Büyükelçi Victor Matis, Erciyes Üniversitesi ile Macaristan'daki üniversiteler arasında yapılabilecek eğitim, araştırma işbirlikleri konusunda fikir alış verişinde bulundu. Erciyes Üniversitesi'nin bir araştırma üniversitesi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Erasmus öğrenci değişimi başta olmak üzere, üniversitemiz ile Macaristan'daki üniversiteler arasında iş birlikleri yapmayı istiyoruz. Hatta bu konuda Macaristan'a gitmeyi düşünüyoruz. Türkiye ile Macaristan arasında çok güzel bir işbirliği var. Bu işbirliğinin üniversiteler arası da olmasını istiyoruz. Özellikle Macaristan'daki üniversiteler ile Erciyes Üniversitesi arasındaki işbirliklerini geliştirmek istiyoruz. Daha fazla üniversite ile hem öğrenci değişimi, hem araştırma-geliştirme programları, ARGE çalışmaları, hem de öğretim üyesi değişimi gibi birçok alanda işbirlikleri yapabiliriz. Tabi ki bizim iyi olduğumuz alanlarımız var. Araştırma Merkezlerimiz var. Bazı fakültelerimizde gerçekten çok kaliteli öğretim üyelerimiz var. Macaristan'daki üniversitelerin iyi olduğu alanlarda işbirliği yapabiliriz” dedi. Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin çok geniş ve aynı zamanda çok aktif olduğunu kaydeden Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ise, ”Kayseri ile var olan ilişkilerimiz de çok aktif. Eğitim alanında biz her sene Türk öğrencilerine 150 kişi kontenjanlı devlet bursu veriyoruz. Bu devlet bursu tam burs. 50 kişi lisans, 50 kişi lisansüstü, 30 kişi doktora, 20 kişi de araştırmacıdan oluşmaktadır. Kayserili öğrencilerin daha fazla bu burstan yararlanmasını istiyoruz. Bunun yanında üniversiteler arasında ikili işbirliklerine de çok ciddi önem veriyoruz. Buna Ankara da başladık. ARGE konusunda da özellikle şunu belirtmek isterim. Sayın Mustafa Varank geçen ay Macaristan'daydı ve orada çeşitli görüşmeler yaptı. Bu ziyaretten sonra da TÜBİTAK Başkanı görevlendirildi. TÜBİTAK Başkanı kısa süre içinde Macaristan'a gidecek. Çeşitli görüşmeler yapacak. Özellikle bilimsel ve ARGE konularıyla ilgili. İki artı iki adlı projeyle, hem Türkiye'den, hem Macaristan'dan, birer üniversite ile birer şirket işbirliğinde bulunacak. Bunun için gerekli anlaşmaları TÜBİTAK ile kısa süre içinde yapacaklar. Önümüzde çok fazla fırsat var” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ERÜ Rektörü Çalış, Büyükelçi Matis'e üniversitenin plaketini, Büyükelçi Matis ise Rektörümüz Çalış'a plaket ve Budapeşte'yi tanıtan kitap takdim etti. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü ziyaretinde Büyükelçi Matis'e, Macaristan'ın Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz eşlik etti.