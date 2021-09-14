Madde bağımlısı şahsın çatıdaki gezintisi faciayla bitti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çatıdan karşı çatıya geçmeye çalışan, 2. kattan düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi Doğu Sanayi Sitesi 85. Sokak üzerinde meydana gelen olayda madde bağımlısı olduğu iddia edilen M.A. (34), bir lokantanın çatısına çıktı. İş yeri çatılarının üzerinde koşmaya başlayan şahıs, bir sonraki blokta bulunan çatıya atlamak isterken yere düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşen M.A. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs M.A., buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.