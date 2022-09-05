İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mağazadan hırsızlık yapacaktı, Güven Timleri'ne yakalandı

Kayseri’de bir kıyafet mağazasından hırsızlık yapan kadın, Güven Timleri’ne yakalandı.

Kayseri'de bir kıyafet mağazasından hırsızlık yapan kadın, Güven Timleri'ne yakalandı.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri tarafından merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, bir kıyafet mağazasından ürün çalmak isteyen K.A.'yı yakaladı. Yakalanan kadın, gerekli işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.


Yine ekipler tarafından Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilerek durdurulan Y.A.'nın üst aramasında, cebinden uyuşturucu madde alımında kullanılan aparat bulundu. Ekipler tarafından aparata el konulurken, Y.A. da gerekli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.