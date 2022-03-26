İhlas Haber Ajansı

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Mağdur aileye Talas Belediyesi sahip çıktı

Dün akşamüzeri eşyalarıyla birlikte kiracısı oldukları evden dışarı atılan aileye Talas Belediyesi sahip çıktı.


Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Talas Şubesi ile birlikte koordineli şekilde hareket eden Talas Belediyesi, engelli çocuğu ve eşiyle birlikte sokağa atılan E.G'nin mağduriyetini giderdi. Belediye ekipleri ihbar gelmesiyle birlikte hızlı şekilde Yenidoğan Mahallesi'ndeki olaya müdahale ederek sokağa atılan eşyaları güvenli bir depoya kaldırırken baba otele, anne ve 12 yaşındaki engelli çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü misafirhanesine yerleştirildi. Ailenin yaşadığı sıkıntılarının giderilmesi ve engelli çocuğun bakımının sağlanması için önümüzdeki günlerde ayrı bir çalışma yapılacak.


Öte yandan evsahibi de kiracısı E.G'nin 2 yıldır kirasını ödemediğini ve açtığı davanın sonucunda hukuki yollardan kiracıyı evden çıkarttığını ifade etti.

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