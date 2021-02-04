Maglica ilk golünü attı

Hes Kablo Kayserispor'un yeni forveti Anton Maglica ligdeki ilk golünü attı.

Alanyaspor ile dün Kadir Has Stadı'nda oynanan Süper Lig maçında teknik direktör Petrescu'nun talimatı ile Alanyaspor maçına ilk 11'de çıkan Hırvat futbolcu, sarı kırmızılı forma ile ilk golünü attı. Maçın 54. dakikasında takımı adına önemli bir gole imza koyan Maglica, maç sonrasında galip gelemedikleri için mutsuz olduklarını söyledi.

Hırvat forvet Maglica, maç sonrası yaptığı açıklamasında, ''Takımımı tebrik etmek istiyorum. Zor bir maç olacaktı. Beklediğimiz gibi de oldu. Sapunaru'nun kırmızı kartından sonra değişen bir oyun vardı. O zamana kadar iyi ve üstün oynayan bizdik. Ama kırmızı karttan sonra oyunun şekli değişti. Yine de iyi mücadele veren takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum'' dedi.