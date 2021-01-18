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Maguilaura Frias Kayseri'ye geldi

OSB Teknik Koleji Voleybol takımının kadrosuna kattığı Perulu oyuncu Maguilaura Frias Kayseri’ye geldi.

OSB Teknik Koleji Voleybol takımının kadrosuna kattığı Perulu oyuncu Maguilaura Frias Kayseri'ye geldi.


Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden OSB Teknik Koleji, Perulu smaçör Maguilaura Frias transfer ettiği açıkladı. Peru'nun Universidad San Martn takımında forma giyen 1997 doğumlu ve 1,83 cm boyundaki oyuncu Kayseri'ye geldi. Başarılı oyuncu yeni takımı ile ilk antrenmanına çıkacak. Perulu oyuncu, bugün evrak işlemleri halledilmesinden sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

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