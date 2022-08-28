Mahalle Buluşmaları 'Güzelköy' ile devam etti

'Mahalle Buluşmaları' çerçevesinde ilçenin farklı mahallerinde etkinlikler düzenleyen Melikgazi Belediyesi mahalle etkinliklerinin ikincisini Güzelköy Mahallesi'nde düzenledi.

Mahalle sakinleri ile bir araya gelerek genç yaşlı herkesle yakından ilgilenen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Yaza anlam katan ve özellikle çocukların çok mutlu olduğu bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi çok seviyorum. Elimizden geldiği kadar bu etkinlikleri Melikgazi'de her noktada yapacağız. Böyle eğlenceli ve dolu dolu bir etkinlikte vatandaşlarla ve ailelerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Etkinliğe katılan vatandaşlar, çocuk oyunları, eğlenceli yarışmalar, canlı müzik, maskotlar, sürpriz hediyeler ve çeşitli ikramlarla keyifli bir akşam geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Bu akşamda Büyükbürüngüz Mahallesi'nde olacağız. Haftanın 3 günü her kırsal mahallemizde şenliklerimize devam edeceğiz” dedi.