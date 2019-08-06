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Mahalle sakinlerinden imece örneği

Yahyalı ilçesine bağlı Denizovası mahallesi sakinleri imece örneği sergileyerek, mahalledeki camiyi onararak bayrama hazır hale getirdi.


Yahyalı ilçesine bağlı Denizovası muhtarı Ali Sefa Özkan, "Denizovası Camii bakım istiyordu. Biz de mahalle halkı olarak gereken malzemeleri temin ettik. Bayramdan önce camimizin tadilatına başladık. Halıları ve parkeleri değiştirildi. Badana ve boyasını yaparak camimizi bayram namazına hazır hale getirdik" diye konuştu.


Muhtar Ali Sefa Özkan, Denizovası mahalle sakinlerine verdikleri desteklerden ötürü teşekkür etti.

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