Mahallelerde huzur toplantıları yapılıyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve 10 Polis Merkezi Amirliği koordinasyonuyla ‘10 Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı' projesi yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve 10 Polis Merkezi Amirliği koordinasyonuyla, 2019 yılı içerisinde, sorumluluk alt görev alanlarında, güvenlik hizmetlerine, toplumun katılım ve desteğinin sağlanması, toplumun güvenlik taleplerine cevap verilmesi, bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve tespit edilen sorunlara ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çözüm bulunması amacıyla ‘10 Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı' yapılması planlandıç

Bu amaçla; Kocasinan İlçesi Yeni Mahalle Semt Konağı Toplantı Salonunda, TDP Şube Müdürlüğü ve Yenişehir Şehit Nuri Yazanel Polis Merkezi Amirliğinin ortak çalışması ile Polis Merkezi Amirliği sorumluluk bölgesinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, site ve apartman yöneticileri, özel güvenlik personelleri, sivil toplum kuruluşları, dernekler, meslek odaları, muhtarlar ile aileler ve gönüllü kişilere yönelik 2019 Yılı 1. Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen toplantıya, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürü, TDP Şube Müdürü, Yenişehir Şehit Nuri Yazanel Polis Merkezi Amiri, mahalle muhtarları ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlardan oluşan 150 kişi katıldı.

Toplantıda; genel güvenlik ve asayiş, dolandırıcılık, hırsızlık, trafik kural ve ihlalleri, internet ve sosyal medya güvenliği konularında görsel destekli bilgilendirmeler yapıldı. Toplantı, sorun ve taleplere ilişkin karşılıklı soru-cevap kısmı ile sona ermiş, katılımcılara konular ile ilgili hazırlanan 600 adet broşür dağıtıldıç