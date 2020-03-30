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Mahallelerdeki trafolar planlı gelişmenin göstergesi

Melikgazi Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki mahallerde aydınlatma, ısınma ve her türlü elektrik ile çalışan cihazların kesintisiz olarak çalışabilmesi için trafo alanları oluşturacak.


Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bir şehrin imar, plan ve sağlık yapılanması ile ekonomik kalkınmasının en büyük göstergesinin enerji kullanımındaki miktar ve kesintisiz olmasının büyük önemi olduğunu bildirdi.


Belediyelerin enerji aktarımında büyük katkısı olduğunu söyleyen Dr. Palancıoğlu, Köşk ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerine yeni trafo alanları yapılacağını hatırlatarak, “İlçe sınırları içerisinde bulunan tüm trafo merkezlerinin bulunduğu alanlar belediye tarafından Meclis kararı ile tahsis ediliyor. Melikgazi'de mahalleler büyüyor ve gelişiyor. Mahallelerde çok katlı binaların artması ile enerji ihtiyacı da artmaktadır. . Bir şehrin enerji aktarımı ve harcaması o şehrin kalkınmışlığının göstergesidir. Bu nedenle enerjiye büyük önem veriyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak enerji aktarımı ile hem binaların, evlerin, parkların aydınlatmasının sürekliğini sağlıyor hem de bu semtlerde bulunan sanayi ve işletmelerin üretimine katkı sağlıyoruz. Bölge halkına hayırlı olsun.” dedi.

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