Maharetli Eller kendi gününde kendi yerinde

Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' uzun bir aranın ardından yeniden alanla satanı buluşturmaya hazırlanıyor.

Talas'ın tarihi güzelliklerini barından Harman Mahallesi Meydanına her ayın 1. ve 3. Pazar günü kurulan pazar, önce kış şartlarından ardından da deprem felaketi nedeniyle ara vermişti.

Maharetli Eller, neler var neler?

19 Mart Pazar günü yine büyük ilgi görmesi beklenen organizasyonda birbirinden kıymetli el emeği ürünler alıcıları için stantlardaki yerini alacak.

El işi tekstil ürünlerinden ahşap ürünlerine kadar pek çok el emeği ürünü vatandaşlarla buluşturacak pazarda, ayrıca ev yemeklerinden, süs eşyalarına kadar birçok ürün satışa sunulacak.