Mahmut Arıkan: “Kayseri'de toplu ulaşımda sınıfta kaldılar”

Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, toplu ulaşım konusunda ciddi bir riskle karşı karşıya olduklarını söyleyerek, "Kayseri'de toplu ulaşımda sınıfta kaldılar” dedi.

SP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan yaptığı açıklamada, “Son 5 yılda Türkiye'de para kazanan kurum bankalarsa oturulup konuşulması gerekiyor. Burada bir yanlışlık var demektir. Faiz lobisi kar rekorları kırmaya devam ediyor. Saadet Partisi iktidara geldiğinde ilk yapılması gereken şey Türkiye'deki tüm yatırımları durdurmak olacaktır. Bugün artık beton yenmiyor, asfalt karın doyurmuyor, bugün bunu gördük. Hep söyleniyor ya; hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biz 50 yıldır bunu söylüyoruz. Gidişat yanlış. Gidişatla alakalı birileri ‘Dur' demezse bu iş yanlış yerlere gider dedik. Seçim dönemlerinde Temel Bey, ‘Biz iktidara geldiğimizde yatırımları durduracağız' derlerdi. O zaman yer yerinden oynardı. Bugün bütün yatırımlar durmuş vaziyette. Yatırımların durması için koronanın çıkmasına gerek yoktu. Yeni bir düzen almak lazım. Bu düzeni almak içinde düzenlemeyi yapan arkadaşlarında kendisine çeki düzen vermesi gerekir. Biz maalesef korona da ve korona sonrasında da yangını çıkaran arkadaşlardan yangını söndürmesini bekleyeceğiz. Allah bu arkadaşlara feraset versin, doğru kararlar alabilsinler. Yoksa muhalefet olarak biz çözüm önerilerini tekrardan önlerine koyacağız” ifadelerini kullandı.

Kayseri'deki yerel yönetimlerin seçimlerden sonra vites küçülttüğünü kaydeden Arıkan, “Ciddi anlamda bir borçla karşı karşıyalar. Önceliklerini borçlarını ödeyebilmekten yana kullanıyorlar. Borçlarını ödeyemezlerse önümüzdeki süreçte ülke olarak çok daha büyük problemlere gebe olabiliriz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 300 binlik bir şehirde bu süreçte berberlere ve küçük esnafa can suyu olması açısından küçük dokunuşlar yapsa iyi olur. Bugüne kadar ne büyükşehir belediyesinden ne de ilçe belediyelerinden bunu göremedik. İnşallah Memduh Bey ve diğer başkan arkadaşlar yakın bir zamanda bir kaynak oluşturup Kayseri'de sıkıntı yaşayan insanlara bir nebze de olsa dokunuş yaparlar diye ümit ediyorum. Burada sanayi odasına, ticaret odasına ve esnaf odalarına ciddi görev düşüyor. Sonuçta bu odaların ihtiyaç olduğu günler bugünlerdir. Bugünlerde yardımcı olmak gerekiyor. Yoksa bunlarda olacak olmayacak demiyorum ama açılış açılış gezmek, sosyal medyadan fotoğraflar paylaşmakla yardımcı olunmuyor” diye konuştu.

“Kayseri'de toplu ulaşımda sınıfta kaldılar” diyen SP Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, şunları söyledi:

“Günlerdir Ankara ve İstanbul belediyeleri, bu otobüs kısıtlamalarıyla ilgili günlerdir yerden yere vuruluyor. Ben aynı fotoğrafların Kayseri'de de olduğunu görebiliyorum. Tedbir alınacaksa baştan sona alınması gerektiği kanaatindeyim. Camileri kapatmak bir tedbir mi, evet tedbirdir. Alınması gereken doğru bir karar. Toplu ulaşımda en az cami kadar topluma risk gruplarından bir tanesidir. Orada da tedbir alınması gerekiyor. Uzun saatler boyunca insanlar duraklarda beklerse, zaten herkes patlamaya hazır bir bomba gibi. O insanların psikolojilerini düzeltmeye yönelik çalışmalar yapılır. Belediyeyi yöneten insanlar olabilecek en kötü senaryolarını yazıp, onunda çözüm önerilerini ortaya koymaları gerekir. Maalesef toplu ulaşımla alakalı bu arkadaşlar sınıfta kaldılar. Bu işte olmadı. Üzülerek bunu da bir kenara not ettik ama toplu ulaşımla alakalı ciddi bir riskle karşı karşıyayız. Kayseri'yi yöneten insanların hazine arazilerinden uygun şartlarda vatandaşı mal sahibi edip uygun şartlarda ev sahibi yapması gerekir. Bizim çıkış noktamız burasıdır. Üretime yönelik projeler ortaya koyup insanları müstakil yaşama doğru yönlendirmemiz gerekir. Yoksa aksi takdirde yüksek katlı binalarda 4 gün boyunca birçok ailede huzursuzluk çıkmıştır.”