Mahmut Hiçyılmaz: “Kayseri'de organ bağışına yeterli ilgi yok”

Mahmut Hiçyılmaz, organ bağışı konusunda vatandaşları daha duyarlı olmaya davet ederek, “Organ bağışı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Organ bağışı hayat kurtarır, insanlar için yaşam umududur” dedi.

Başkan Hiçyılmaz, “Türkiye;de binlerce hasta organ bağışı beklemektedir.

Türkiye'de, bölgesel ve şehirler düzeyinde organ bağışı değerlendirmesi yapıldığında, Kayseri'nin çok çok gerilerde yer almaktadır. Hatta, yok denecek kadar az sayıda organ bağışı yapılmaktadır, bağışçı oranının artırılması konusunda toplumun uyarılması ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Hiçyılmaz,”Türkiye'de bugün 30 bine kişi organ nakli için sıra beklemektedir. Geçtiğimiz yıl ülkemiz de 7 bin 500 civarında organ nakli başarı ile gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde organ bağışı istenilen düzeyde olmasa bile, geçtiğimiz yıl, toplam gönüllü bağışçı sayısı 453 bin 915;ü bulmuştur. Bu sayının artmasında, bizim gibi gönüllü kuruluşların, vakıfların ve diğer sivil toplum örgütlerinin çalışmaları büyük rol oynamıştır. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, organ bağışı konusunda önemli kampanyalar düzenlemekte, konuyu her fırsatta gündeme taşıyarak farkındalık oluşturmak amacıyla yıl boyu çalışmalar yürütmektedir. Kayseri'de organ bağışı maalesef düşük düzeydedir. Bu rakamların artmasını sağlamalıyız” diye konuştu.

ENOV Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri'nin önemli bir sağlık merkezi haline geldiğine dikkat çekerek, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Şehir Hastanesi bünyesinde iki ayrı “Organ Nakil Merkezi” kurulduğunu, modern tıbbi cihazlarla donatılan bu merkezlerin Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edilerek ruhsatlandırıldığını kaydetti. ENOV Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, bu merkezlerde organ nakli ameliyatları yapılmaya başlandığını da sözlerine ekledi.

Kronik böbrek hastalarının haftanın en az üç günü diyaliz makinalarına bağlanarak yaşamlarını zor şartlar altında sürdürdüklerine dikkat çeken Erciyes Organ Nakli Vakfı Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, diyaliz hizmetlerinin böbrek hastaları için geçici bir çözüm olduğunu, bu hastalar için kesin tedavinin ancak organ nakli ile gerçekleştirilebileceğini dikkat çekti.

Erciyes Organ Nakli Vakfı, Organ Bağışı Haftası'na dikkat çekmek amacıyla, okullar, sanayi kuruluşları ve değişik platformlarda çok sayıda etkinlik gerçekleştirmeyi amaçlıyor.