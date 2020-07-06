Mahsur kalan dağcıyı JAK kurtardı

Kayseri'de Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yapan dağcı, iniş esnasında düşerek mahsur kaldı. Mahsur kalan dağcı, jandarma arama kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçesinde bulunan Erciyes Dağı bölgesinde zirve tırmanışı yapan A.T., iniş esnasında düştü. Düştüğü yerde mahsur kalan dağcı ekiplerden yardım istedi. Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından yapılan arama kurtarma çalışması sonucunda; Çobanini bölgesinde şeytan vadisi girişinde mahsur kalan A.T. kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.