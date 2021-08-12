Mahzemin'den Aşı Kampanyasına destek

Kayseri, aşılamada mavi kategoriye geçmek için yoğun çaba sarf ederken, Kocasinan ilçesine bağlı Mahzemin Mahallesi'nde 265 kişi aşılanarak kampanyaya destek verdi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın aşılamada 'Mavi' renk çağırısı sonrası sağlık ekipleri bir kez daha kapı kapı dolaşmaya başladı. Salgınla mücadelede aşı ile savaşı kazanmak isteyen sağlık çalışanları bu kez Kocasinan ilçesi Mahzemin Mahallesine gitti. Muhtar Hüseyin Dikmen'in destekleri sonrası mahalle sakinleri anons ile aşı standına çağrıldı. Kampanya kapsamında 265 vatandaşa covid-19 aşısı yapıldı.

Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Dr. R. Özlem Ulutabanca, Yemliha ASM'de görevli Aile Hekimi Fatih Dere ve diğer sağlık çalışanlarının iknaları sonucu 265 vatandaş aşısını yaptırdı.